Окупанти знову обстріляли Сумську та Чернігівську області: зафіксовано понад пів сотні вибухів

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Зокрема, минулої доби та сьогодні зранку російські окупаційні війська обстрілювали українське прикордоння в межах Хотінської та Семенівської громад.

Учора з російського населеного пункту ніколаєво-дар’їно із застосуванням 82-мм мінометів ворог наніс вогневе ураження по території Хотінської громади Сумської області, нараховано 13 «приходів», зазначили у ДПСУ.

Також вказано, що Семенівську громаду на Чернігівщину учора та сьогодні росіяни поливали мінометним та артвогнем, зафіксовано більше ніж пів сотні вибухів. Вогонь вели із населених пунктів ломаківка та марица. Інформація щодо жертв уточнюється.

Доповнення

По Харкову з ночі російські окупанти випустили понад п'ять ракет ЗРК С-300.