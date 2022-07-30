Окупанти знову обстріляли Сумську та Чернігівську області: зафіксовано понад пів сотні вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Російські окупанти продовжують гатити по Сумській та Чернігівській області. Зокрема, зафіксовано понад пів сотні вибухів, передає УНН з посиланням на інформацію ДПСУ.
Деталі
Зокрема, минулої доби та сьогодні зранку російські окупаційні війська обстрілювали українське прикордоння в межах Хотінської та Семенівської громад.
Учора з російського населеного пункту ніколаєво-дар’їно із застосуванням 82-мм мінометів ворог наніс вогневе ураження по території Хотінської громади Сумської області, нараховано 13 «приходів», зазначили у ДПСУ.
Також вказано, що Семенівську громаду на Чернігівщину учора та сьогодні росіяни поливали мінометним та артвогнем, зафіксовано більше ніж пів сотні вибухів. Вогонь вели із населених пунктів ломаківка та марица. Інформація щодо жертв уточнюється.
Доповнення
По Харкову з ночі російські окупанти випустили понад п'ять ракет ЗРК С-300.