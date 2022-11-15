Оккупанты уничтожили энергообъект, который питал правобережье Херсонской области и часть Николаевской

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"Энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и большую часть Николаевской области, практически уничтожен. Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорный, аккумуляторный – что, по мнению террористов, не совершили взрывы, дополнительно расстреляны и разбиты", – написал Кудрицкий.

Детали

По словам Кудрицкого, Укрэнерго вместе с ВГА, ГСЧС и облэнерго уже прорабатывают схемы заживления освобожденной Херсонской области из двух соседних областей.

"Это не будет просто – саперы уже обследуют высоковольтные линии, проходящие вдоль территорий, где еще совсем недавно шли тяжелые бои. Уровень заминированности там очень высок. Большая часть освобожденной Херсонской области без света с 6 ноября. Делаем все возможное, чтобы по выбранным резервным схемам заживить людей как можно быстрее", – отметил он.

Кудрицкий добавил, что Украина уже передала перечень необходимого оборудования для Херсонской области зарубежным партнерам.

"Уже откликнулись системные операторы Польши и Франции. Оборудование уже идет в Украину", – добавил он.

Напомним

Российские захватчики уничтожили всю энергетическую систему Херсона.