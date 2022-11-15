Окупанти знищили енергооб'єкт, який живив правобережжя Херсонщини і частину Миколаївщини

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"Енергетичний обʼєкт, який забезпечував енергоживлення всього правобережжя Херсонської області і значної частини Миколаївської області, практично знищений. Він більше не існує. Два автотрансформатори, кожен вагою 250 тон, підірвані. Зал релейного захисту, компресорна, акумуляторна – що, на думку терористів, не зробили вибухи, додатково розстріляно і розтрощено", – написав Кудрицький.

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За словами Кудрицького, Укренерго разом з ВЦА, ДСНС і обленерго вже опрацьовують схеми заживлення звільненої Херсонщини з двох сусідніх областей.

"Це не буде просто – сапери вже обстежують високовольтні лінії, які проходять вздовж територій, де ще зовсім недавно точилися тяжкі бої. Рівень замінованості там дуже високий. Більша частина звільненої Херсонщини без світла з 6 листопада. Робимо все можливе, щоб за обраними резервними схемами заживити людей якнайшвидше", – зазначив він.

Кудрицький додав, що Україна вже передала перелік необхідного обладнання для Херсонщини закордонним партнерам.

"Вже відгукнулися системні оператори Польщі і Франції. Обладнання вже прямує до України", – зазначив він.

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