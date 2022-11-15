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Окупанти знищили енергооб'єкт, який живив правобережжя Херсонщини і частину Миколаївщини

Окупанти знищили енергооб'єкт, який живив правобережжя Херсонщини і частину Миколаївщини

Київ • УНН

 • 3888007 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російські окупанти знищили енергетичний об’єкт, який забезпечував енергоживленням все правобережжя Херсонської області і значної частини Миколаївської. Про це у Facebook повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує УНН.

Цитата

"Енергетичний обʼєкт, який забезпечував енергоживлення всього правобережжя Херсонської області і значної частини Миколаївської області, практично знищений. Він більше не існує. Два автотрансформатори, кожен вагою 250 тон, підірвані. Зал релейного захисту, компресорна, акумуляторна – що, на думку терористів, не зробили вибухи, додатково розстріляно і розтрощено", – написав Кудрицький.

Деталі

За словами Кудрицького, Укренерго разом з ВЦА, ДСНС і обленерго вже опрацьовують схеми заживлення звільненої Херсонщини з двох сусідніх областей.

"Це не буде просто – сапери вже обстежують високовольтні лінії, які проходять вздовж територій, де ще зовсім недавно точилися тяжкі бої. Рівень замінованості там дуже високий. Більша частина звільненої Херсонщини без світла з 6 листопада. Робимо все можливе, щоб за обраними резервними схемами заживити людей якнайшвидше", – зазначив він.

Кудрицький додав, що Україна вже передала перелік необхідного обладнання для Херсонщини закордонним партнерам. 

"Вже відгукнулися системні оператори Польщі і Франції. Обладнання вже прямує до України", – зазначив він. 

Нагадаємо

Російські загарбники знищили всю енергетичну систему Херсона.

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