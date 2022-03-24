Оккупанты уменьшили авиационную активность в воздушном пространстве Украины, но наращивают активность беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 25 Марта. УНН. 4 Марта российские оккупанты уменьшили авиационную активность в воздушном пространстве Украины, зато наращивают присутствие беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и других, для ведения воздушной разведки. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, пишет УНН.
Детали
Один БпЛА оперативно-тактического уровня в настоящее время поражен зенитными ракетами. Кроме того, зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили один истребитель-бомбардировщик Су-34 на Харьковщине и четыре крылатые ракеты.
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"Авиация Воздушных Сил продолжает патрулирование воздушного пространства, винищувальне прикрытия войск и объектов, а также действий ударной авиации по наземным целям: колоннах бронетехники, логистических центрах и скоплению войск рашистів", - говорится в сообщении.
Напомним
Над Николаевом ПВО сбили еще две ракеты.