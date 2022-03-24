Оккупанты уменьшили авиационную активность в воздушном пространстве Украины, но наращивают активность беспилотников

Детали

Один БпЛА оперативно-тактического уровня в настоящее время поражен зенитными ракетами. Кроме того, зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили один истребитель-бомбардировщик Су-34 на Харьковщине и четыре крылатые ракеты.

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"Авиация Воздушных Сил продолжает патрулирование воздушного пространства, винищувальне прикрытия войск и объектов, а также действий ударной авиации по наземным целям: колоннах бронетехники, логистических центрах и скоплению войск рашистів", - говорится в сообщении.

Напомним

Над Николаевом ПВО сбили еще две ракеты.