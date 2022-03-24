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Оккупанты уменьшили авиационную активность в воздушном пространстве Украины, но наращивают активность беспилотников

Киев • УНН

 • 196300 просмотра

КИЕВ. 25 Марта. УНН. 4 Марта российские оккупанты уменьшили авиационную активность в воздушном пространстве Украины, зато наращивают присутствие беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и других, для ведения воздушной разведки. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, пишет УНН.

Оккупанты уменьшили авиационную активность в воздушном пространстве Украины, но наращивают активность беспилотников

Детали

Один БпЛА оперативно-тактического уровня в настоящее время поражен зенитными ракетами. Кроме того, зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили один истребитель-бомбардировщик Су-34 на Харьковщине и четыре крылатые ракеты.

Цитата

"Авиация Воздушных Сил продолжает патрулирование воздушного пространства, винищувальне прикрытия войск и объектов, а также действий ударной авиации по наземным целям: колоннах бронетехники, логистических центрах и скоплению войск рашистів", - говорится в сообщении.

Напомним

Над Николаевом ПВО сбили еще две ракеты.

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