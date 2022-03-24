Окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, але нарощують активність безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. 4 березня російські окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, натомість нарощують присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, пише УНН.
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Один БпЛА оперативно-тактичного рівня нині уражено зенітними ракетами. Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети.
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"Авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях: колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченню військ рашистів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Над Миколаєвом ППО збили ще дві ракети.