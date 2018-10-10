Оккупанты совершили четыре обстрела позиций ОС на Донбассе

"Начиная с полуночи и по состоянию на 09.00 утра в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 прицельных обстрела наших опорных пунктов", - сказал спикер.



По словам Мотузяника, все обстрелы произошли на Донецком направлении, а именно у Гнутово, Красногоровки и Широкино. Там российско-оккупационные войска открывали единичный огонь с применением стрелкового оружия и гранатометов, фактов применения противником артиллерии пока не зафиксировалось.



"Потерь в рядах Объединенных сил от начала текущей суток нет, украинские войска уверенно держат ситуацию под контролем", - сообщил он.



Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 39 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом 14 раз было применено вооружение, запрещенное минскими договоренностями.