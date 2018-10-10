Окупанти здійснили чотири обстріли позицій ОС на Донбасі

"З опівночі та станом на 09.00 ранку в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 прицільних обстріли наших опорних пунктів", - сказав речник.



За словами Мотузяника, усі обстріли відбулися на Донецькому напрямку, а саме біля Гнутового, Красногорівки та Широкиного. Там російсько-окупаційні війська відкривали поодинокий вогонь із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів, фактів застосування противником артилерії поки не зафіксувалося.



"Втрат у лавах Об’єднаних сил від початку поточної доби немає, українські війська впевнено тримають ситуацію під контролем", - повідомив він.



Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 39 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому 14 разів було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.