Оккупанты наносят удары по Харьковской области - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Российские оккупанты наносят удары по Харьковской области, местным следует находиться в укрытиях. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 15 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Жители Харьковской области, находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", - написал Синегубов.
Напомним
За прошедшие сутки ударов по Харькову не зафиксировано. Но враг продолжает интенсивные обстрелы Купянского направления.