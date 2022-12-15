Окупанти завдають ударів по Харківщині - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Російські окупанти завдають ударів по Харківській області, місцевим слід перебувати в укриттях. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 15 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Жителі Харківщини, перебувайте в укриттях. Окупанти наносять удари", - написав Синєгубов.
Нагадаємо
Протягом минулої доби ударів по Харкову не зафіксовано. Але ворог продовжує інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку.