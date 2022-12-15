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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Харківщина: уночі ворожого обстрілу із С-300 зазнав Куп'янськ

Харківщина: уночі ворожого обстрілу із С-300 зазнав Куп'янськ

Київ • УНН

 • 624745 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Російські війська не припиняють інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 15 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Протягом минулої доби ударів по Харкову не зафіксовано. Але ворог продовжує інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку", - повідомив Синєгубов.

І додав: "Близько 23:45 у місті Куп’янськ в результаті обстрілу із ЗРК С-300 пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури".

Деталі

За даними посадовця, у Куп’янському районі через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає.

За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, у селищі Ківшарівка Куп’янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Госпіталізована в середньому стані.

Голова ОВА повідомив, що окупанти завдавали удари по позиціях українських військ у районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ.

"ЗСУ продовжують тримати позиції та вести запеклі бої з окупантами", - зазначив Синєгубов.

Доповнення

"Швидка" днями потрапила під ворожий обстріл у Куп'янську, поранено фельдшера.

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