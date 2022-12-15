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Харьковская область: ночью вражескому обстрелу из С-300 подвергся Купянск

Киев • УНН

 • 624745 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Российские войска не прекращают интенсивные обстрелы Купянского направления в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 15 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В течение прошлых суток ударов по Харькову не зафиксировано. Но враг продолжает интенсивные обстрелы Купянского направления", - сообщил Синегубов.

И добавил: "Около 23:45 в городе Купянск в результате обстрела из ЗРК С-300 поврежден объект критической инфраструктуры".

Детали

По данным чиновника, в Купянском районе из-за вражеских обстрелов горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет.

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в поселке Кившаровка Купянского района 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Госпитализирован в среднем состоянии.

Глава ОВА сообщил, что оккупанты наносили удары по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск.

"ВСУ продолжают держать позиции и вести ожесточенные бои с оккупантами", - отметил Синегубов.

Дополнение

"Скорая" на днях попала под вражеский обстрел в Купянске, ранен фельдшер.

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