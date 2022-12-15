Харьковская область: ночью вражескому обстрелу из С-300 подвергся Купянск
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Российские войска не прекращают интенсивные обстрелы Купянского направления в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 15 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"В течение прошлых суток ударов по Харькову не зафиксировано. Но враг продолжает интенсивные обстрелы Купянского направления", - сообщил Синегубов.
И добавил: "Около 23:45 в городе Купянск в результате обстрела из ЗРК С-300 поврежден объект критической инфраструктуры".
Детали
По данным чиновника, в Купянском районе из-за вражеских обстрелов горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет.
По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в поселке Кившаровка Купянского района 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Госпитализирован в среднем состоянии.
Глава ОВА сообщил, что оккупанты наносили удары по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск.
"ВСУ продолжают держать позиции и вести ожесточенные бои с оккупантами", - отметил Синегубов.
Дополнение
"Скорая" на днях попала под вражеский обстрел в Купянске, ранен фельдшер.