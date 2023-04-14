Оккупанты нанесли ракетный удар и семь раз ударили из авиации по Запорожской области

Цитата

«За минувшие сутки враг нанес 81 удар на линии разграничения: один ракетный, семь авиационных, 68 артиллерийских обстрелов, три атаки с применением БПЛА и две - из РСЗО», - написал Малашко.

Детали

По его словам, враг обстрелял Малиновку, Малую Токмачку, Преображенку, Зализничное и еще 14 городов и сел.

«К счастью, люди не пострадали. Сейчас поступило 18 сообщений о разрушениях», - сообщил Малашко.

Дополнение

Российские войска в Запорожской области в основном наносят удары из артиллерии по прифронтовой Ореховщине и Гуляйполью.