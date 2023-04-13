На Запоріжжі ворог здебільшого б'є артилерією по двох районах - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Російські війська у Запорізькій області здебільшого завдають удари з артилерії по прифронтовій Оріхівщині та Гуляйпіллю. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Ворог гатить здебільшого артилерією по прифронтовій Оріхівщині та Гуляйпіллю. Однак, у страху окупантів очі великі, тому ворог продовжує будувати оборонні споруди по всій лінії фронту та мінувати території", - написав Малашко.
Деталі
За минулу добу, зі слів голови ОВА, "війська терористів вдарили по 19 мирних населених пунктах Василівського та Пологівського районів". "Ворог тричі атакував з авіації, один раз вдарив з РСЗВ, здійснив 13 атак із застосуванням БПЛА та 44 артилерійські обстріли. Понівечено житлові будинки та квартири. На щастя, люди цілі", - вказав Малашко.
З його слів, продовжується тиск на людей в окупації, щоб змусити паспортизуватися, у тому числі, щоб примусово мобілізувати наших громадян.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.