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На Запорожье враг в основном бьет артиллерией по двум районам - глава ОВА

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Российские войска в Запорожской области в основном наносят удары из артиллерии по прифронтовой Ореховщине и Гуляйполью. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Враг бьет в основном артиллерией по прифронтовой Ореховщине и Гуляйполью. Однако, у страха оккупантов глаза велики, поэтому враг продолжает строить оборонительные сооружения по всей линии фронта и минировать территории", - написал Малашко.

Детали

За минувшие сутки, по словам главы ОВА, "войска террористов ударили по 19 мирным населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов". "Враг трижды атаковал с авиации, один раз ударил из РСЗО, совершил 13 атак с применением БПЛА и 44 артиллерийских обстрела. Изувечены жилые дома и квартиры. К счастью, люди целы", - указал Малашко.

По его словам, продолжается давление на людей в оккупации, чтобы заставить паспортизироваться, в том числе, чтобы принудительно мобилизовать наших граждан.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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