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Окупанти завдали ракетний удар та сім разів вдарили з авіації по Запорізькій області

Окупанти завдали ракетний удар та сім разів вдарили з авіації по Запорізькій області

Київ • УНН

 • 502517 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Російські окупанти за минулу добу завдали 81 удар на лінії розмежування у Запорізькій області. Надійшло 18 повідомлень про руйнування. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

Цитата

«За минулу добу ворог наніс 81 удар на лінії розмежування: один ракетний, сім авіаційних, 68 артилерійських обстрілів, три атаки з застосуванням БПЛА та дві - з РСЗВ», - написав Малашко.

Деталі

За його словами, ворог обстріляв Малинівку, Малу Токмачку, Преображенку, Залізничне та ще 14 міст та сіл.

«На щастя, люди не постраждали. Наразі надійшло 18 повідомлень про руйнування», - повідомив Малашко.

Доповнення

Російські війська у Запорізькій області здебільшого завдають удари з артилерії по прифронтовій Оріхівщині та Гуляйпіллю.

Українські Національні Новини

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