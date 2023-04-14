Окупанти завдали ракетний удар та сім разів вдарили з авіації по Запорізькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Російські окупанти за минулу добу завдали 81 удар на лінії розмежування у Запорізькій області. Надійшло 18 повідомлень про руйнування. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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«За минулу добу ворог наніс 81 удар на лінії розмежування: один ракетний, сім авіаційних, 68 артилерійських обстрілів, три атаки з застосуванням БПЛА та дві - з РСЗВ», - написав Малашко.
Деталі
За його словами, ворог обстріляв Малинівку, Малу Токмачку, Преображенку, Залізничне та ще 14 міст та сіл.
«На щастя, люди не постраждали. Наразі надійшло 18 повідомлень про руйнування», - повідомив Малашко.
Доповнення
Російські війська у Запорізькій області здебільшого завдають удари з артилерії по прифронтовій Оріхівщині та Гуляйпіллю.