Оккупанты нанесли по Харькову 2 ракетных удара типа С300

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«По Харькову оккупанты нанесли 2 ракетных удара типа С300, по Чугуевскому району – 4. Энергетики устанавливают масштабы повреждений и работают над восстановлением сетей. Но полноценно приступить к ликвидациям последствий сможем после отбоя сигнала тревоги. В усиленном режиме работают аварийные службы, ведь есть случаи остановки лифтов, где находились люди», - рассказал Синегубов.

По его словам, в населенных пунктах области энергоснабжение фактически отсутствует. Соответственно, есть перебои с водо- и теплоснабжением.

«Сложно делать прогнозы, но наиболее вероятно, что людям придется оставаться без света, как минимум, до утра. Но работаем, чтобы как можно быстрее подать электричество», – сообщил Синегубов.

Дополнение

Ранее сообщалось, что оккупанты наносят удары по Харькову.