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Окупанти завдали по Харкову 2 ракетних удари типу С300

Окупанти завдали по Харкову 2 ракетних удари типу С300

Київ • УНН

 • 376698 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російські окупанти завдали по Харкову 2 ракетних удари типу С300, по Чугуївському району - 4. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Цитата

«По Харкову окупанти завдали 2 ракетних удари типу С300, по Чугуївському району - 4. Енергетики встановлюють масштаби пошкоджень та працюють над відновленням мереж. Але повноцінно приступити до ліквідацій наслідків зможемо після відбою сигналу тривоги. У посиленому режимі працюють аварійні служби, адже є випадки зупинки ліфтів, де перебували люди», - розповів Синєгубов.

За його словами, у населених пунктах області енергопостачання фактично відсутнє. Відповідно, є перебої з водо- та теплопостачанням.

«Складно робити прогнози, але найбільш імовірно, що людям доведеться залишатися без світла, як мінімум, до ранку. Але працюємо, щоб якнайшвидше подати електрику», - повідомив Синєгубов.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що окупанти завдають удари по Харкову.

Українські Національні Новини

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