Окупанти завдають удари по Харкову - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російські окупанти вдарили по Харкову, повідомив голова Харківсткої ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Окупанти завдають удари по Харкову! Перебувайте в укриттях", - написав Синєгубов у Телеграм.
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У різних районах Харкова зникла електроенергія, пише Суспільне.
Також повідомляється про зупинку метро у місті.
"Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!", - вказали у міській підземці.
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Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про нову хвилю запуску російськими окупантами ракет.