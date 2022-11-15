Окупанти завдають удари по Харкову - голова ОВА

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"Окупанти завдають удари по Харкову! Перебувайте в укриттях", - написав Синєгубов у Телеграм.

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У різних районах Харкова зникла електроенергія, пише Суспільне.

Також повідомляється про зупинку метро у місті.

"Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!", - вказали у міській підземці.

Раніше

У низці областей України було оголошено повітряну тривогу, потім вонапоширилася на всі області України. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з рф.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про нову хвилю запуску російськими окупантами ракет.