Оккупанты наносят удары по Харькову - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российские оккупанты ударили по Харькову, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Оккупанты наносят удары по Харькову! Находитесь в укрытиях", - написал Синегубов в Телеграм.
Детали
В разных районах Харькова исчезла электроэнергия, пишет Общественное.
Также сообщается об остановке метро в городе.
"Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!" - указали в городской подземке.
Ранее
В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, затем она распространилась на все области Украины. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщал о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из рф.
Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о новой волне запуска российскими оккупантами ракет.