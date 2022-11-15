Оккупанты наносят удары по Харькову - глава ОВА

Цитата

"Оккупанты наносят удары по Харькову! Находитесь в укрытиях", - написал Синегубов в Телеграм.

Детали

В разных районах Харькова исчезла электроэнергия, пишет Общественное.

Также сообщается об остановке метро в городе.

"Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!" - указали в городской подземке.

Ранее

В ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога, затем она распространилась на все области Украины. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщал о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из рф.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о новой волне запуска российскими оккупантами ракет.