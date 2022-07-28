Оккупанты запустили ракеты из Беларуси по Черниговской области, есть попадание - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Председатель Черниговской ОВВ Вячеслав Чаус сообщил, что оккупанты обстреляли ракетами область, которые запустили с территории Беларуси. Об этом информирует УНН.
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"После 5 утра масштабные запуски ракет с территории Беларуси. Предварительно есть информация о попадании возле Гончаровского. Также работает наша ПВО", - говорится в сообщении.
Напомним
В Киевской области сообщают о взрывах.