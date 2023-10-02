Оккупанты за сентябрь применили 246 ракет, 746 ударных дронов и более тысячи управляемых авиабомб - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В течение сентября россия применила против Украины 246 ракет различных типов, 746 дронов и 1159 управляемых авиабомб. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время заседания министров иностранных дел государств-членов ЕС, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Только за сентябрь россия применила против Украины 246 ракет различных типов, 746 ударных дронов (в том числе 538 именно иранских дронов «шахедов») и 1159 управляемых авиабомб», - сказал Владимир Зеленский.
Детали
Большинство нанесенных россией ударов пришлась на гражданские объекты. Он добавил, что мишенями российских ударов становились жилые дома, площади, школы, элеваторы, склады с зерном, порты, электростанции и тому подобное.
Чтобы противостоять этому террору Украине нужны системы ПВО, которые предоставляют партнеры. Президент отметил, что уже предоставленные комплексы ПВОС спасли десятки тысяч жизней и сотни инфраструктурных объектов’, а также предложил усилить предоставление систем противовоздушной обороны.
«Перед зимой надо максимально активизироваться в усилении воздушного щита Украины. Системы ПВО, которые наше государство получило, – именно «Петриоты», «Айрис-т», «Насамсы» и другие – уже играют положительную роль и спасают жизни. Нужно больше таких систем. В частности, несколько «петриотов» для защиты наших южных регионов способны принципиально изменить ситуацию и в значительной степени лишить смысла российский террор», - добавил президент.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пауза затянулась": президент призвал ЕС усилить санкционное давление на россию