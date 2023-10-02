Окупанти за вересень застосували 246 ракет, 746 ударних дронів та більше тисячі керованих авіабомб - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Протягом вересня росія застосувала проти України 246 ракет різних типів, 746 дронів та 1159 керованих авіабомб. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час засідання міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, передає кореспондент УНН.
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«Лише за вересень росія застосувала проти України 246 ракет різних типів, 746 ударних дронів (зокрема 538 саме іранських дронів «шахедів») та 1159 керованих авіабомб», - сказав Володимир Зеленський.
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Більшість завданих росією ударів прийшлася на цивільні об’єкти. Він додав, що мішенями російських ударів ставали житлові будинки, площі, школи, елеватори, склади із зерном, порти, електростанції тощо.
Щоб протистояти цьому терору Україні потрібні системи ППО, які надають партнери. Президент зазначив, що вже надані комплекси ППОС врятували десятки тисяч життів і сотні інфраструктурних об’єктів, а також запропонував посилити надання систем протиповітряної оборони.
«Перед зимою треба максимально активізуватися в посиленні повітряного щита України. Системи ППО, які наша держава отримала, – саме «Петріоти», «Айріс-т», «Насамси» та інші – вже відіграють позитивну роль і рятують життя. Потрібно більше таких систем. Зокрема, кілька «петріотів» для захисту наших південних регіонів здатні принципово змінити ситуацію та значною мірою позбавити сенсу російський терор», - додав президент.
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