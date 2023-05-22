Оккупанты за сутки нанесли 21 ракетный и 42 авиационных удара по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Противник за сутки нанес 21 ракетный и 42 авиационных удара по территории Украины, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
Детали
По данным Генштаба, в течение суток, противник нанес 21 ракетный удар по городам Днепр, Запорожье и населенным пунктам Харьковщины с применением 4 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 (уничтожено нашими защитниками), 5 крылатых ракет Х-22, 2 баллистических ракет “Искандер-М” и 5 зенитных управляемых ракет С-300 и 4 других (тип устанавливается).
Кроме того, враг нанес 42 авиационных удара, в частности, применив иранские ударные БпЛА “Shahed”. По уточненной информации 21 из 21 был уничтожен нашими защитниками. Также оккупанты совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский сад и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается очень высокой, сообщили в Генштабе.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 203 880 человек, 3785 танков и сотен единиц военной техники.