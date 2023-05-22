Окупанти за добу завдали 21 ракетного та 42 авіаційних ударів по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Противник за добу завдав 21 ракетного та 42 авіаційних ударів по території України, передає УНН із посиланням на Генштаб.
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За даними Генштабу, протягом доби, противник завдав 21 ракетного удару, по містам Дніпро, Запоріжжя та населених пунктах Харківщини із застосуванням 4 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками), 5 крилатих ракет Х-22, 2 балістичних ракет “Іскандер-М” та 5 зенітних керованих ракет С-300 та 4 інших (тип встановлюється).
Крім того, ворог завдав 42 авіаційних ударів, зокрема, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”. За уточненою інформацією 21 із 21 було знищено нашими захисниками. Також окупанти здійснил близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є пораненні серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою, повідомили у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 203 880 осіб, 3785 танків та сотень одиниць військової техніки.