Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли админграницы Херсонской и Днепропетровской областей

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"Из тяжелой ствольной артиллерии 152-го калибра враг обстрелял Кошевое и Новогригоревское вдоль админграницы Херсонской и Днепропетровской областей. В обоих случаях снаряды попали по сельскохозяйственным угодьям", – говорится в сообщении

Как отметили в командовании, потери и разрушения не зафиксированы.

Напомним

Российские оккупационные войска из «Ураганов» обстреляли Криворожский район.