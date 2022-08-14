Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли админграницы Херсонской и Днепропетровской областей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупационные войска из тяжелой артиллерии обстреляли админграницы Херсонской и Днепропетровской областей, передает УНН.
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"Из тяжелой ствольной артиллерии 152-го калибра враг обстрелял Кошевое и Новогригоревское вдоль админграницы Херсонской и Днепропетровской областей. В обоих случаях снаряды попали по сельскохозяйственным угодьям", – говорится в сообщении
Как отметили в командовании, потери и разрушения не зафиксированы.
Напомним
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