Російські окупаційні війська з «Ураганів» обстріляли Криворізький район
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram повідомив, що окупаційні війська з «Ураганів» обстріляли Криворізький район. Про це інформує УНН.
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Протягом дня російські окупаційні війська двічі обстріляли Криворізький район.
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«З «Ураганів» поцілили по Широківській громаді, околиці села Кошове. Внаслідок обстрілу було перебито лінію електропостачання. Окрім цього, обстріляли і Велику Костромку, там також пошкоджено електромережі», - повідомив очільник облради.
В обох випадках ніхто не постраждав, руйнувань житлових будинків немає.
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