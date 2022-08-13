Російські окупаційні війська з «Ураганів» обстріляли Криворізький район

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Протягом дня російські окупаційні війська двічі обстріляли Криворізький район.

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«З «Ураганів» поцілили по Широківській громаді, околиці села Кошове. Внаслідок обстрілу було перебито лінію електропостачання. Окрім цього, обстріляли і Велику Костромку, там також пошкоджено електромережі», - повідомив очільник облради.

В обох випадках ніхто не постраждав, руйнувань житлових будинків немає.

Нагадаємо

Росіяни обстріляли 8 прикордонних громад у Сумській області. Зафіксовано 223 прильоти.