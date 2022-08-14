Окупанти з важкої артилерії обстріляли адмінмежі Херсонської та Дніпропетровської областей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупаційні війська з важкої артилерії обстріляли адмінмежі Херсонської та Дніпропетровської областей, передає УНН.
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"З важкої ствольної артилерії 152-го калібру ворог обстріляв Кошове та Новогригорівське вздовж адмінмежі Херсонщини та Дніпропетровщини. В обох випадках снаряди влучили по сільськогосподарським угіддям", – йдеться у повідомлені
Як зазначили в командуванні, втрат та руйнувань не зафіксовано.
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