Окупанти з важкої артилерії обстріляли адмінмежі Херсонської та Дніпропетровської областей

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"З важкої ствольної артилерії 152-го калібру ворог обстріляв Кошове та Новогригорівське вздовж адмінмежі Херсонщини та Дніпропетровщини. В обох випадках снаряди влучили по сільськогосподарським угіддям", – йдеться у повідомлені

Як зазначили в командуванні, втрат та руйнувань не зафіксовано.

Нагадаємо

Російські окупаційні війська з «Ураганів» обстріляли Криворізький район.