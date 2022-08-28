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Оккупанты из "лнр" подготовили псевдоисторическую методичку к 1 сентября – разведка

Киев • УНН

 • 75110 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Оккупанты из “лнр” подготовили к 1 сентября псевдоисторическую методичку, с которой они планируют начать обучение школьников на временно захваченных территориях Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ, передает УНН.

Оккупанты из "лнр" подготовили псевдоисторическую методичку к 1 сентября – разведка

Цитата

"Рашисты из так называемой "лнр" подготовили к 1 сентября большой многостраничный документ под названием "Структурный план урока на тему "Моя история". Планируется, что именно с него начнется обучение школьников на временно оккупированных территориях в новом учебном году", – говорится в сообщении.

Детали

В ГУР отметили, что "план" является традиционной солянкой псевдоисторических фактов и безумных идей. Он практически дословно повторяет пропагандистские выступления российских телевизионных идеологов: "Украину создал ленин, украинского языка не существует, все украинские герои – преступники, Украина должна быть уничтожена".

Также сообщили, что большинство цитат из этого "документа" противоречат не только историческим фактам, но и здравому смыслу.

“Запад, чувствующий себя мировой геополитической периферией, стремится подорвать единство и стабильность "Сердцевинной Земли" – россии, более 80% ее граждан принадлежат к одному триединому народу – это россияне (великороссы ), украинцы (малоросы) и белорусы, – восточные славяне, наследники Древней крещенной в Херсонесе князем Владимиром”, – цитирует разведка нарративы из “документа”.

В разведке напоминают, что на самом деле крещение Руси произошло в Киеве, а в Херсонесе крестили самого князя Владимира.

В других тезисах оккупантов говорится, что “древней Руси, российской империи и современной россии была уготована судьба стать наследницей великой Византии, которая когда-то была центром всего цивилизованного мира, имела величайшую культуру и глубокую религиозную традицию”; “возникли центры ранней русской государственности: северный – в Старой Ладоге и будущем Новгороде, а позже и южный – в будущем Киеве”. ГУР подчеркнуло, что на самом деле оба российских города младше Киева.

Также оккупанты продвигают нарратив, что большевики решили создать свою Украину, но на коммунистический лад.

“Так возникла "Украина имени Владимира Ильича Ленина"… Украинский язык навязывался людям насильно", – пишут рашисты.

Дополнение

президент россии владимир путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах в самопровозглашенных "днр" и "лнр", а также на других оккупированных территориях Украины.

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