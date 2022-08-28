Окупанти з "лнр" підготували псевдоісторичну методичку до 1 вересня – розвідка

Цитата

"Рашисти з так званої "лнр" підготували до 1 вересня розлогий багатосторінковий документ під назвою "Структурний план уроку на тему "Моя історія". Планується, що саме з нього почнеться навчання школярів на тимчасово окупованих територіях в новому учбовому році", - ідеться у повідомленні.

Деталі

У ГУР зазначили, що "план" є традиційною солянкою псевдоісторичних фактів та божевільних ідей. Він практично дослівно повторює пропагандистські виступи російських телевізійних ідеологів: "Україну створив лєнін, української мови не існує, всі українські герої – злочинці, Україну має бути знищено".

Також повідомили, що більшість цитат з цього "документу" суперечать не лише історичним фактам, але й здоровому глузду.

“Захід, що відчуває себе світовою геополітичною периферією, прагне підірвати єдність і стабільність "Серцевинної Землі" – росії, понад 80% її громадян належать до одного триєдиного народу – це росіяни (великороси), українці (малороси) та білоруси, – східні слов'яни, спадкоємці Древньої хрещеною у Херсонесі князем Володимиром”, – цитує розвідка наративи з “документа".

У розвідці нагадують, що насправді хрещення Русі відбулось у Києві, а в Херсонесі хрестили самого князя Володимира.

В інших тезах окупантів йдеться, що “стародавній Русі, російській імперії та сучасній росії була уготована доля стати спадкоємицею великої Візантії, яка колись була центром всього цивілізованого світу, мала найбільшу культуру і глибоку релігійну традицію”; “виникли центри ранньої російської державності: північний – у Старій Ладозі та майбутньому Новгороді, а згодом і південний – у майбутньому Києві”. ГУР підкреслило, що насправді обидва російські міста молодші за Київ.

Також окупанти просувають наратив, що більшовики вирішили створити свою Україну, але на комуністичний лад.

“Так виникла "Україна імені Володимира Ілліча Леніна"… Українська мова нав'язувалась людям насильно", – пишуть рашисти.

Доповнення

президент рф володимир путін доручив забезпечити озброєну охорону у школах у самопроголошених "днр" та "лнр", а також на інших окупованих територіях України.