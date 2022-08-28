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Оккупанты из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии обстреляли 4 общины Днепропетровской области

Киев • УНН

 • 107310 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах области. Оккупанты обстреляли 4 общины. Об этом информирует УНН.

Оккупанты из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии обстреляли 4 общины Днепропетровской области

Детали

Никопольский район враг накрыл огнем из «Градов» и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших.

Сам Никополь россияне обстреляли трижды. Изуродовали несколько жилых домов и автомобилей. Без света осталось более 1500 семей. Электричества уже работают.

В Марганецкой общине один дом уничтожен, до десяти – поврежден. В Марганце задел склад и цеха местной фабрики. В городе перебита линия электропередач.

В Красногригорьевской общине тоже есть разрушение жилых домов.

По Криворожскому району враг гатив «Ураганом». Под удар попала Зеленодольская община. Там в очередной раз попали по дачному массиву и предприятию. Без погибших и раненых.

Напомним

В Мелитополе и районе раздались мощные взрывы.

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