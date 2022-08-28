Оккупанты из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии обстреляли 4 общины Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах области. Оккупанты обстреляли 4 общины. Об этом информирует УНН.
Детали
Никопольский район враг накрыл огнем из «Градов» и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших.
Сам Никополь россияне обстреляли трижды. Изуродовали несколько жилых домов и автомобилей. Без света осталось более 1500 семей. Электричества уже работают.
В Марганецкой общине один дом уничтожен, до десяти – поврежден. В Марганце задел склад и цеха местной фабрики. В городе перебита линия электропередач.
В Красногригорьевской общине тоже есть разрушение жилых домов.
По Криворожскому району враг гатив «Ураганом». Под удар попала Зеленодольская община. Там в очередной раз попали по дачному массиву и предприятию. Без погибших и раненых.
Напомним
В Мелитополе и районе раздались мощные взрывы.