Окупанти з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії обстріляли 4 громади Дніпропетровської області
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли області. Окупанти обстріляли 4 громади. Про це інформує УНН.
Деталі
Нікопольський район ворог накрив вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих.
Сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин. Електрики уже працюють.
У Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти - пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебито лінію електропередач.
У Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків.
По Криворізькому району ворог гатив «Ураганом». Під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству. Без загиблих та поранених.
Нагадаємо
В Мелітополі та районі пролунали потужні вибухи.