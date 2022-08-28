Окупанти з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії обстріляли 4 громади Дніпропетровської області

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Нікопольський район ворог накрив вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих.

Сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин. Електрики уже працюють.

У Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти - пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебито лінію електропередач.

У Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків.

По Криворізькому району ворог гатив «Ураганом». Під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству. Без загиблих та поранених.

Нагадаємо

В Мелітополі та районі пролунали потужні вибухи.