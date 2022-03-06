Могла быть катастрофа: оккупанты из "Градов" обстреляли физико-технический институт в Харькове

Детали

"В ННЦ ХФТИ находится опытная ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов. Разрушение ядерной установки и хранилищ ядерных материалов могло привести к масштабной экологической катастрофе", — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье экоцид (ст. 441 Уголовного кодекса Украины).

Напомним

Запорожская АЭС до сих пор находится под контролем военных сил Российской Федерации. В сети есть 2 энергоблока ЗАЭС. Один блок в ремонте, другой - остановлен.