Могла бути катастрофа: окупанти з "Градів" обстріляли фізико-технічний інститут у Харкові

Деталі

"В ННЦ ХФТІ знаходиться дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів", в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів. Руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи", — ідеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за статею екоцид (ст. 441 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо

Запорізька АЕС ще досі перебуває під контролем військових сил Російської Федерації. У мережі є 2 енергоблоки ЗАЕС. Один блок у ремонті, інший - зупинено.