Могла бути катастрофа: окупанти з "Градів" обстріляли фізико-технічний інститут у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Сьогодні російські окупанти з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли територію Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), де розташована ядерна установка. Про це повідомляє УНН із посиланням на управління Служби безпеки України в Харківській області.
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"В ННЦ ХФТІ знаходиться дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів", в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів. Руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи", — ідеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за статею екоцид (ст. 441 Кримінального кодексу України).
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