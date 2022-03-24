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Оккупанты принимают меры для восстановления боеспособности воинских частей воздушно-десантных войск - Генштаб

Киев • УНН

 • 161288 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В срочном порядке российские оккупанты принимают меры для восстановления боеспособности воинских частей воздушно-десантных войск, которые понесли критические потери как в живой силе, так и в боевой технике. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Оккупанты принимают меры для восстановления боеспособности воинских частей воздушно-десантных войск - Генштаб

Цитата

"Несмотря на значительные потери и деморализованный личный состав военно-политическое руководство российской федерации не отказывается от продолжения войны против Украины",- говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что враг продолжает уничтожение инфраструктуры мирных городов и сел Украины, грубо нарушая правила ведения войны и пренебрегая выполнением требований Международного гуманитарного права.

"В срочном порядке враг предпринимает меры для восстановления боеспособности воинских частей воздушно-десантных войск, которые понесли критические потери как в живой силе, так и в боевой технике", - отмечается в сообщении.

В Генштабе информируют, что несмотря на активные меры подразделений федеральной службы безопасности, росгвардии и информационно-психологических операций, которые осуществляют свою деятельность на временно занятой территории Украины, российские оккупанты сталкиваются с огромными трудностями по контролю за населением на указанных территориях. Попытки установления бутафорской пророссийской власти из числа предателей и коллаборантов не имеют поддержки со стороны местного населения.

Кроме того, сообщается, что подавляющее большинство медицинских учреждений российской федерации в населенных пунктах неподалеку территории Украины, заняты ранеными военнослужащими вооруженных сил российской федерации, принимавших участие в войне с Украиной и имели боевые столкновения с подразделениями Сил обороны.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в оккупантов на очень многих направлениях нет ресурсов для того, чтобы продолжать наступление. Враг стоит практически на месте и имеет проблемы с материальным снабжением топлива, боеприпасов.

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