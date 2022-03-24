Окупанти вживають заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В терміновому порядку російські окупанти вживають заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, що зазнали критичних втрат як в живій силі, так і в бойовій техніці. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Не зважаючи на значні втрати та деморалізований особовий склад військово-політичне керівництво російської федерації не відмовляється від продовження війни проти України",- йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що ворог продовжує знищення інфраструктури мирних міст та сіл України, грубо порушуючи правила ведення війни та нехтуючи виконанням вимог Міжнародного гуманітарного права.
"В терміновому порядку ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, що зазнали критичних втрат як в живій силі, так і в бойовій техніці", - зазначається в повідомленні.
В Генштабі інформують, що не зважаючи на активні заходи підрозділів федеральної служби безпеки, росгвардії та інформаційно-психологічних операцій, які здійснюють свою діяльність на тимчасово зайнятій території України, російські окупанти стикаються з величезними труднощами з контролю за населенням на зазначених територіях. Спроби встановлення бутафорської проросійської влади з числа зрадників та колаборантів не мають підтримки з боку місцевого населення.
Окрім того, повідомляється, що переважна більшість медичних установ російської федерації в населених пунктах неподалік території України, зайняті пораненими військовослужбовцями збройних сил російської федерації, які брали участь у війні з Україною та мали бойові зіткнення з підрозділами Сил оборони.
Доповнення
Радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив, що в окупантів на дуже багатьох напрямках немає ресурсів для того, щоб продовжувати наступ. Ворог стоїть практично на місці та має проблеми з матеріальним постачанням палива, боєприпасів.