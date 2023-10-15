Оккупанты устанавливают заграждения на входе в Севастопольскую бухту: появился спутниковый снимок
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В сети опубликовали свежий спутниковый снимок заграждений на входе в Севастопольскую бухту. Соответствующее фото разместил аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute for Public Policy Research, AEI) Брэди Африк в социальной сети X, передает УНН.
Цитата
Черноморский флот рф во временно оккупированном Крыму установил специальные заграждения на входе в Севастопольскую бухту, где находится крупнейшая военно-морская база.
«Вот недавний взгляд на заграждения, которые россия установила на входе в Севастопольскую гавань в Крыму, чтобы противостоять беспилотникам ВМС Украины», - написал Африк.
Вот недавний взгляд на барьеры, которые Россия установила на входе в Севастопольскую гавань в Крыму, чтобы противостоять морским беспилотникам Украины. pic.twitter.com/PLzlsgL3Cu— Brady Africk (@bradyafr) 14 октября 2023 года
Дополнение
Недавно аналитик опубликовал карту, на которой изображены многочисленные российские полевые укрепления на приграничных территориях Украины и временно оккупированных. Карта была создана на базе спутниковых снимков, полученных со спутника Sentinel-2.