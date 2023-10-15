Оккупанты устанавливают заграждения на входе в Севастопольскую бухту: появился спутниковый снимок

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Черноморский флот рф во временно оккупированном Крыму установил специальные заграждения на входе в Севастопольскую бухту, где находится крупнейшая военно-морская база.

«Вот недавний взгляд на заграждения, которые россия установила на входе в Севастопольскую гавань в Крыму, чтобы противостоять беспилотникам ВМС Украины», - написал Африк.

Вот недавний взгляд на барьеры, которые Россия установила на входе в Севастопольскую гавань в Крыму, чтобы противостоять морским беспилотникам Украины. pic.twitter.com/PLzlsgL3Cu

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Недавно аналитик опубликовал карту, на которой изображены многочисленные российские полевые укрепления на приграничных территориях Украины и временно оккупированных. Карта была создана на базе спутниковых снимков, полученных со спутника Sentinel-2.