росія укріплює кордони, які межують з Україною - супутникові знімки

Аналітик опублікував карту, на якій зображено численні російські польові укріплення на прикордонних територіях України та тимчасово окупованих. Карту було створено на базі супутникових знімків, які отримали із супутника Sentinel-2.

Russian forces expanded fortifications along the border with Ukraine in recent months.



This updated map shows many of these new defenses and links them to satellite imagery. (1/5) pic.twitter.com/gN3EPmx9SV

Бреді Афріка зазначив, що у курській області протягом літа окупанти побудували нові траншеї вздовж кордону з Україною.

In Kursk oblast, new trenches were constructed over the summer along the border with Ukraine. (2/5) pic.twitter.com/hWXEMlJBm2

Також у брянській області поблизу селищ, які межують з кордоном України, були вириті додаткові протитранспортні рови.

In Bryansk oblast, new anti-vehicle ditches were dug near villages along the border with Ukraine. (3/5) pic.twitter.com/cGYI8lyGk0

У бєлгородській області за допомогою супутника зафіксували нові укріплення поблизу кордону з Україною.

In Belgorod oblast, satellite imagery shows new fortifications were also built along the border with Ukraine in recent months. (4/5) pic.twitter.com/gB5OgZSpsL

Проте варто брати до уваги, що карта не є повним переліком укріплень окупантів та на ній не розрізняються загородження, траншеї та інші типи укріплень.

Ба більше, не всі з нових укріплень наразі укомплектовані російськими військовими.

