росія укріплює кордони, які межують з Україною - супутникові знімки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Вздовж лінії кордону з Україною росіяни зводять нові укріплення, зокрема риють траншеї та протитанкові рови. Про це повідомляє OSINT-аналітик Бреді Афріка у Х, пише УНН.
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Аналітик опублікував карту, на якій зображено численні російські польові укріплення на прикордонних територіях України та тимчасово окупованих. Карту було створено на базі супутникових знімків, які отримали із супутника Sentinel-2.
Russian forces expanded fortifications along the border with Ukraine in recent months.
This updated map shows many of these new defenses and links them to satellite imagery. (1/5) pic.twitter.com/gN3EPmx9SV
Бреді Афріка зазначив, що у курській області протягом літа окупанти побудували нові траншеї вздовж кордону з Україною.
In Kursk oblast, new trenches were constructed over the summer along the border with Ukraine. (2/5) pic.twitter.com/hWXEMlJBm2— Brady Africk (@bradyafr) October 1, 2023
Також у брянській області поблизу селищ, які межують з кордоном України, були вириті додаткові протитранспортні рови.
In Bryansk oblast, new anti-vehicle ditches were dug near villages along the border with Ukraine. (3/5) pic.twitter.com/cGYI8lyGk0— Brady Africk (@bradyafr) October 1, 2023
У бєлгородській області за допомогою супутника зафіксували нові укріплення поблизу кордону з Україною.
In Belgorod oblast, satellite imagery shows new fortifications were also built along the border with Ukraine in recent months. (4/5) pic.twitter.com/gB5OgZSpsL— Brady Africk (@bradyafr) October 1, 2023
Проте варто брати до уваги, що карта не є повним переліком укріплень окупантів та на ній не розрізняються загородження, траншеї та інші типи укріплень.
Ба більше, не всі з нових укріплень наразі укомплектовані російськими військовими.
Нагадаємо
Слово “балістика” викликає у росіян тривогу, адже російські комплекси не здатні ефективно протидіяти ракетам ATACMS, що Україна може отримати від західних партнерів.