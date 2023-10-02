россия укрепляет границы, граничащие с Украиной - спутниковые снимки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Вдоль линии границы с Украиной россияне возводят новые укрепления, в частности роют траншеи и противотанковые рвы. Об этом сообщает OSINT-аналитик Брэди Африка в Х, пишет УНН.
Детали
Аналитик опубликовал карту, на которой изображены многочисленные российские полевые укрепления на приграничных территориях Украины и временно оккупированных. Карта была создана на базе спутниковых снимков, полученных со спутника Sentinel-2.
Russian forces expanded fortifications along the border with Ukraine in recent months.
This updated map shows many of these new defenses and links them to satellite imagery. (1/5) pic.twitter.com/gN3EPmx9SV
Брэди Африка отметил, что в курской области в течение лета оккупанты построили новые траншеи вдоль границы с Украиной.
In Kursk oblast, new trenches were constructed over the summer along the border with Ukraine. (2/5) pic.twitter.com/hWXEMlJBm2— Brady Africk (@bradyafr) October 1, 2023
Также в брянской области вблизи поселков, граничащих с границей Украины, были вырыты дополнительные противотранспортные рвы.
In Bryansk oblast, new anti-vehicle ditches were dug near villages along the border with Ukraine. (3/5) pic.twitter.com/cGYI8lyGk0— Brady Africk (@bradyafr) October 1, 2023
В белгородской области с помощью спутника зафиксировали новые укрепления вблизи границы с Украиной.
In Belgorod oblast, satellite imagery shows new fortifications were also built along the border with Ukraine in recent months. (4/5) pic.twitter.com/gB5OgZSpsL— Brady Africk (@bradyafr) October 1, 2023
Однако следует принимать во внимание, что карта не является полным перечнем укреплений оккупантов и на ней не различаются заграждения, траншеи и другие типы укреплений.
Более того, не все из новых укреплений пока укомплектованы российскими военными.
Напомним
Слово “баллистика” вызывает у россиян тревогу, ведь российские комплексы не способны эффективно противодействовать ракетам ATACMS, которые Украина может получить от западных партнеров.