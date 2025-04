Окупанти встановлюють загородження на вході до Севастопольської бухти: з’явився супутниковий знімок

Цитата

Чорноморський флот рф у тимчасово окупованому Криму встановив спеціальні загородження на вході до Севастопольської бухти, де знаходиться найбільша військово-морська база.

«Ось нещодавній погляд на загородження, які росія встановила на вході в Севастопольську гавань у Криму, щоб протистояти безпілотникам ВМС України»,- написав Африк.

Here's a recent look at the barriers Russia has placed at the entrance to Sevastopol harbor in Crimea to counter Ukraine's naval drones. pic.twitter.com/PLzlsgL3Cu

Доповнення

Нещодавно аналітик опублікував карту, на якій зображено численні російські польові укріплення на прикордонних територіях України та тимчасово окупованих. Карту було створено на базі супутникових знімків, які отримали із супутника Sentinel-2.