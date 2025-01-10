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Британія обмежила здатність путіна фінансувати агресію: Зеленський про нові санкції проти рф

Київ • УНН

 • 58097 перегляди

Велика Британія запровадила санкції проти "Газпром нафти" та "Сургутнефтегазу", які заробляють 23 млрд доларів на рік. США також ввели обмеження проти понад 180 суден і десятків нафтотрейдерів РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запровадивши санкції проти двох російських нафтових гігантів "газпром нафти" та ПАТ "сургутнефтегаз", Велика Британія вкотре суттєво обмежила здатність путіна фінансувати агресію, передає УНН.

"Вдячний Сполученому Королівству за непохитну підтримку та рішучі дії проти російської воєнної машини. Запровадивши санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, Велика Британія вкотре суттєво обмежила здатність путіна фінансувати агресію. Цінуємо постійні зусилля Великої Британії з протидії тіньовим операціям російського флоту, які залишаються ключовим елементом нафтоторгівлі. Ці синхронізовані з США дії демонструють силу міжнародної єдності", - написав Зеленський.

Нагадаємо

Сполучені Штати запроваджують найжорсткіші санкції щодо російської нафтової промисловості, йдеться у поширеному серед трейдерів Європи та Азії документі Казначейства США. На тлі повідомлень про санкції у п'ятницю світові ціни на нафту зросли на 3%.

Нові санкції США націлені на основне джерело доходів росії і передбачають санкції проти "газпром нафти" і "сургутнефтегаза", понад 180 суден і десятків нафтотрейдерів, постачальників нафтосервісних послуг.

Уряд Великої Британії запровадив прямі санкції проти двох російських нафтових гігантів "газпром нафти" та ПАТ "сургутнефтегаз", які заробляють близько 23 млрд доларів на рік.

Павло Башинський

Павло Башинський

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