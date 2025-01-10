Британия ограничила способность путина финансировать агрессию: Зеленский о новых санкциях против рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введя санкции против двух российских нефтяных гигантов "газпром нефти" и ОАО "сургутнефтегаз", Великобритания в очередной раз существенно ограничила способность путина финансировать агрессию, передает УНН.

"Благодарен Соединенному Королевству за непоколебимую поддержку и решительные действия против российской военной машины. Введя санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, Великобритания в очередной раз существенно ограничила способность Путина финансировать агрессию. Ценим постоянные усилия Великобритании по противодействию теневым операциям российского флота, которые остаются ключевым элементом нефтеторговли. Эти синхронизированные с США действия демонстрируют силу международного единства", - написал Зеленский.

Напомним

Соединенные Штаты вводят жесткие санкции в отношении российской нефтяной промышленности, говорится в распространенном среди трейдеров Европы и Азии документе Казначейства США. На фоне сообщений о санкциях в пятницу мировые цены на нефть выросли на 3%.

Новые санкции США нацелены на основной источник доходов россии и предусматривают санкции против "газпром нефти" и "сургутнефтегаза", более 180 судов и десятков нефтетрейдеров, поставщиков нефтесервисных услуг.

Правительство Великобритании ввело прямые санкции против двух российских нефтяных гигантов "газпром нефти" и ПАО "сургутнефтегаз", которые зарабатывают около 23 млрд долларов в год.