Він точно прийде до Європи: Зеленський пояснив, чому путіну має бути "боляче"

Територіальні поступки росії дозволять їй у майбутньому напасти заново і не лише на Україну, але й на всю Європу. Народ росії та сам путін мають відчувати, чому наступного разу не треба йти з новою хвилею війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24, передає УНН.

"Проблема в путіні, що якщо він не зрозуміє… щоб йому було боляче, боляче за цю війну. Боляче і дороговартісно. Він повинен відчувати і його народ також повинен відчувати, чому наступного разу не треба йти з новою хвилею війни, що буде дуже боляче, якщо вони зроблять такі кроки. Якщо просто сьогодні сісти за перемовин, віддати території путіну, то він буде просто потирати руки і скаже: "готуємося, нам треба рік-два… нам треба пару років і ми прийдемо з новою хвилею". Він точно прийде до Європи", - сказав Зеленський.

За його словами, путін хоче увійти в історію людиною, яка забирає землі, яка має таку державу, які ніхто не може перемогти.

"Це його хворе бажання, це факт. Тому ми постійно підкреслюємо, що не можна просто уступати путіну. Потрібні гарантії безпеки. Не можна просто визнавати окупації території. Зрозуміло юридично не можна визначити території, інакше він піде далі, в інші держави. Його ціль впливати повністю на європейський континент", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно дати такі гарантії безпеки, які не дадуть можливість путіну знову прийти війною до України. За його словами, мрія України отримати такі гарантії і закінчити війну у цьому році.