Зеленський: наша мрія отримати гарантії безпеки і закінчити війну у 2025 році

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно дати такі гарантії безпеки, які не дадуть можливість путіну знову прийти війною до України. За його словами, мрія України отримати такі гарантії і закінчити війну у цьому році. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24, передає УНН.

"Для нас дуже важливо, щоб мир прийшов. Ми хочемо миру більше за всіх і це зрозуміло, адже ми втрачаємо більше за всіх, передусім людей. Але перед тим як про щось домовлятися… дуже важливо, щоб це було не щось, як я сказав, а щоб це були серйозні гарантії безпеки, щоб це була безпека для України і всієї Європи. Це захист України і гарантії безпеки, що росія не повернеться, не повернеться знову з агресією, як це було з окупацією Криму в 2014 році, коли вони окупували частково… всі сказали: "ось вам заморожений конфлікт, і росія не прийде, а далі буде тільки дипломатія". Але виявилося, що путін набрехав. І виявилося, що путін прийшов з повномасштабною війною і вбивав, і вбив десятки тисяч людей", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україні необхідно, щоб США тиснули на росію, і дали Україні разом з Європою такі гарантії безпеки, щоб путін, або хтось після нього ніколи не прийшов з війною проти України.

"Для нас дуже важливо, щоб ми були правильно інформаційно підготовлені, щоб ми розуміли, що відбувається. путін хоче, і завжди хотів знищити Україну повністю. Це факт, це його мрія - знищити нас повністю, окупувати нас повністю. Не треба вірити в інші казки, тому гарантії безпеки Україні треба дати такі, які не дадуть можливість йому знову прийти з війною. Це наша мрія в цьому році отримати такі гарантії, і в цьому році закінчити війну. Ми будемо робити для цього все", - додав Президент.

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