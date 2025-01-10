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Зеленський: наша мрія отримати гарантії безпеки і закінчити війну у 2025 році

Зеленський: наша мрія отримати гарантії безпеки і закінчити війну у 2025 році

Київ • УНН

 • 36262 перегляди

Президент України заявив про необхідність отримання серйозних гарантій безпеки від США та Європи. Такі гарантії мають унеможливити нову агресію росії проти України в майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно дати такі гарантії безпеки, які не дадуть можливість путіну знову прийти війною до України. За його словами, мрія України отримати такі гарантії і закінчити війну у цьому році. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24, передає УНН.

"Для нас дуже важливо, щоб мир прийшов. Ми хочемо миру більше за всіх і це зрозуміло, адже ми втрачаємо більше за всіх, передусім людей. Але перед тим як про щось домовлятися… дуже важливо, щоб це було не щось, як я сказав, а щоб це були серйозні гарантії безпеки, щоб це була безпека для України і всієї Європи. Це захист України і гарантії безпеки, що росія не повернеться, не повернеться знову з агресією, як це було з окупацією Криму в 2014 році, коли вони окупували частково… всі сказали: "ось вам заморожений конфлікт, і росія не прийде, а далі буде тільки дипломатія". Але виявилося, що путін набрехав. І виявилося, що путін прийшов з повномасштабною війною і вбивав, і вбив десятки тисяч людей", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україні необхідно, щоб США тиснули на росію, і дали Україні разом з Європою такі гарантії безпеки, щоб путін, або хтось після нього ніколи не прийшов з війною проти України.

"Для нас дуже важливо, щоб ми були правильно інформаційно підготовлені, щоб ми розуміли, що відбувається. путін хоче, і завжди хотів знищити Україну повністю. Це факт, це його мрія - знищити нас повністю, окупувати нас повністю. Не треба вірити в інші казки, тому гарантії безпеки Україні треба дати такі, які не дадуть можливість йому знову прийти з війною. Це наша мрія в цьому році отримати такі гарантії, і в цьому році закінчити війну. Ми будемо робити для цього все", - додав Президент.

Нагадаємо

Представники адміністрації президента США Джо Байдена стверджують, що і американська, і українська адміністрації припускали, що переговори з москвою можуть відбутися в першій половині 2025 року - незалежно від того, хто переможе на виборах у США.

Павло Башинський

Павло Башинський

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