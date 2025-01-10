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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: наша мечта получить гарантии безопасности и закончить войну в 2025 году

Зеленский: наша мечта получить гарантии безопасности и закончить войну в 2025 году

Киев  •  УНН

 • 660 просмотра

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Президент Украины заявил о необходимости получения серьезных гарантий безопасности от США и Европы. Такие гарантии должны сделать невозможным новую агрессию россии против Украины в будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо дать такие гарантии безопасности, которые не дадут возможность путину снова прийти войной в Украину. По его словам, мечта Украины получить такие гарантии и закончить войну в этом году. Об этом Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24, передает УНН.

"Для нас очень важно, чтобы мир пришел. Мы хотим мира больше всех и это понятно, ведь мы теряем больше всех, прежде всего людей. Но перед тем как о чем-то договариваться... очень важно, чтобы это было не что-то, как я сказал, а чтобы это были серьезные гарантии безопасности, чтобы это была безопасность для Украины и всей Европы. Это защита Украины и гарантии безопасности, что россия не вернется, не вернется снова с агрессией, как это было с оккупацией Крыма в 2014 году, когда они оккупировали частично... все сказали: "вот вам замороженный конфликт, и россия не придет, а дальше будет только дипломатия". Но оказалось, что путин наврал. И оказалось, что путин пришел с полномасштабной войной и убивал, и убил десятки тысяч людей", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине необходимо, чтобы США давили на россию, и дали Украине вместе с Европой такие гарантии безопасности, чтобы путин, или кто-то после него никогда не пришел с войной против Украины.

"Для нас очень важно, чтобы мы были правильно информационно подготовлены, чтобы мы понимали, что происходит. путин хочет, и всегда хотел уничтожить Украину полностью. Это факт, это его мечта - уничтожить нас полностью, оккупировать нас полностью. Не надо верить в другие сказки, поэтому гарантии безопасности Украине надо дать такие, которые не дадут возможность ему снова прийти с войной. Это наша мечта в этом году получить такие гарантии, и в этом году закончить войну. Мы будем делать для этого все", - добавил Президент.

Напомним

Представители администрации президента США Джо Байдена утверждают, что и американская, и украинская администрации предполагали, что переговоры с москвой могут состояться в первой половине 2025 года - независимо от того, кто победит на выборах в США.

Павел Башинский

Павел Башинский

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