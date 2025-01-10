Он точно придет в Европу: Зеленский объяснил, почему путину должно быть "больно"

Территориальные уступки россии позволят ей в будущем напасть заново и не только на Украину, но и на всю Европу. Народ россии и сам путин должны чувствовать, почему в следующий раз не надо идти с новой волной войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24, передает УНН.

"Проблема в путине, что если он не поймет... чтобы ему было больно, больно за эту войну. Больно и дорогостояще. Он должен чувствовать и его народ также должен чувствовать, почему в следующий раз не надо идти с новой волной войны, что будет очень больно, если они сделают такие шаги. Если просто сегодня сесть за переговоры, отдать территории путину, то он будет просто потирать руки и скажет: "готовимся, нам надо год-два... нам надо пару лет и мы придем с новой волной". Он точно придет в Европу", - сказал Зеленский.

По его словам, путин хочет войти в историю человеком, который забирает земли, который имеет такое государство, которые никто не может победить.

"Это его больное желание, это факт. Поэтому мы постоянно подчеркиваем, что нельзя просто уступать путину. Нужны гарантии безопасности. Нельзя просто признавать оккупации территории. Понятно юридически нельзя определить территории, иначе он пойдет дальше, в другие государства. Его цель влиять полностью на европейский континент", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо дать такие гарантии безопасности, которые не дадут возможность путину снова прийти войной в Украину. По его словам, мечта Украины получить такие гарантии и закончить войну в этом году.