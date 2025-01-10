Скандал із втечею ексдетектива НАБУ Тимура Аршавіна до Румунії: в Бюро зробили заяву

Тимур Аршавін, який нібито незаконно перетнув кордон та втік до Румунії, з липня 2023 року не є працівником НАБУ. Про це йдеться в заяві Бюро, передає УНН.

"У відповідь на інформацію, поширену в медіапросторі, повідомляємо, що особа, про яку йдеться, нібито вона виїхала з території України незаконним способом, не є працівником НАБУ. Зазначаємо, що ця особа припинила роботу в Бюро ще у липні 2023 року, звільнившись за власним бажанням. Відтак, жодним чином не пов’язана з діяльністю Бюро на момент зазначених подій", - заявили в НАБУ.

Контекст

Сьогодні низка Telegram-каналів розповсюдила інформацію про те, що детектив НАБУ Тимур Аршавін нібито втік до Румунії, незаконно перетнувши кордон. Також наводився допис у Facebook, в якому колишні румунські прикордонники пишуть про багатьох утікачів-ухилянтів із України, в тому числі із правоохоронних органів. В одному із таких дописів фігурує прізвище Аршавіна.

Нагадаємо

Протягом 2024 року Державне бюро розслідувань розслідувало 287 кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним переправленням за кордон військовозобов’язаних чоловіків.