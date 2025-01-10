Скандал із втечею ексдетектива НАБУ Тимура Аршавіна до Румунії: в Бюро зробили заяву
Київ • УНН
НАБУ заявило, що Тимур Аршавін не є працівником бюро з липня 2023 року, коли звільнився за власним бажанням. Інформація про його нібито незаконний перетин кордону з Румунією не має відношення до діяльності НАБУ.
Тимур Аршавін, який нібито незаконно перетнув кордон та втік до Румунії, з липня 2023 року не є працівником НАБУ. Про це йдеться в заяві Бюро, передає УНН.
"У відповідь на інформацію, поширену в медіапросторі, повідомляємо, що особа, про яку йдеться, нібито вона виїхала з території України незаконним способом, не є працівником НАБУ. Зазначаємо, що ця особа припинила роботу в Бюро ще у липні 2023 року, звільнившись за власним бажанням. Відтак, жодним чином не пов’язана з діяльністю Бюро на момент зазначених подій", - заявили в НАБУ.
Контекст
Сьогодні низка Telegram-каналів розповсюдила інформацію про те, що детектив НАБУ Тимур Аршавін нібито втік до Румунії, незаконно перетнувши кордон. Також наводився допис у Facebook, в якому колишні румунські прикордонники пишуть про багатьох утікачів-ухилянтів із України, в тому числі із правоохоронних органів. В одному із таких дописів фігурує прізвище Аршавіна.
Нагадаємо
Протягом 2024 року Державне бюро розслідувань розслідувало 287 кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним переправленням за кордон військовозобов’язаних чоловіків.