Скандал с бегством экс-детектива НАБУ Тимура Аршавина в Румынию: в Бюро сделали заявление

Тимур Аршавин, который якобы незаконно пересек границу и сбежал в Румынию, с июля 2023 года не является работником НАБУ. Об этом говорится в заявлении Бюро, передает УНН.

"В ответ на информацию, распространенную в медиапространстве, сообщаем, что лицо, о котором говорится, что якобы оно выехало с территории Украины незаконным способом, не является работником НАБУ. Отмечаем, что это лицо прекратило работу в Бюро еще в июле 2023 года, уволившись по собственному желанию. Следовательно, никоим образом не связана с деятельностью Бюро на момент указанных событий", - заявили в НАБУ.

Контекст

Сегодня ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что детектив НАБУ Тимур Аршавин якобы сбежал в Румынию, незаконно пересекая границу. Также приводилось сообщение в Facebook, в котором бывшие румынские пограничники пишут о многих беглецах-уклонистах из Украины, в том числе из правоохранительных органов. В одном из таких сообщений фигурирует фамилия Аршавина.

Напомним

В течение 2024 года Государственное бюро расследований расследовало 287 уголовных производств, связанных с незаконной переправкой за границу военнообязанных мужчин.