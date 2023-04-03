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Оккупанты все чаще атакуют Украину с северного направления: в Воздушных Силах рассказали, откуда идет запуск

Киев • УНН

 • 3968686 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Российские оккупанты все чаще атакуют Украину с северного направления, запуская БПЛА, преимущественно с аэродрома “Сеща” брянской области. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

“Угроза шахедов тоже сохраняется. Сегодня они (россияне – ред.) атакуют все чаще с северного направления, попадают в зоны ответственности воздушного командования “Центр”, которое отвечает за центральные и северные регионы нашей страны. Обычно, брянская область, район аэродрома “Сеща”. Запуск идет небольшим партиями по примерно 10-15 БПЛА этого типа”, – рассказал Игнат.

Детали

По его словам, таким образом враг выявляет слабые места украинской ПВО, используя различные источники информации, которые оккупанты “собирают воедино”.

“Понятно, что мы тратим на них усилия, зенитные ракеты. Сейчас уже всё чаще начали действительно применяться и зенитные мобильные огневые группы – пушки, ПЗРК. Но ночью делать им это сложно. Поэтому, это оборудование, которое сегодня предоставляют и волонтеры, и от государства поступает на вооружение мобильных огневых групп – это приборы ночного видения, тепловизоры, прожекторы – это помогает несколько мобильным огневым группам. Но основой, что сбивает это ПЗРК должно быть, все же, ракеты, которые имеют радиолокационную привязку”, – добавил Игнат.

Дополнение

Ранее в Воздушных Силах рассказали УНН, по каким принципам работает противовоздушная оборона. В частности, по словам спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, война – это военная игра, где успех обеих сторон зависит от получения данных разведки и хитрости, что очень влияет на удары врага по инфраструктуре и перехват вражеских целей.

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