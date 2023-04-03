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Окупанти все частіше атакують Україну з північного напрямку: у Повітряних Силах розповіли, звідки йде запуск

Окупанти все частіше атакують Україну з північного напрямку: у Повітряних Силах розповіли, звідки йде запуск

Київ • УНН

 • 3968687 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Російські окупанти все частіше атакують Україну з північного напрямку, запускаючи БПЛА, переважно з аеродрому “Сеща” брянської області. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

“Загроза шахедів теж зберігається. Сьогодні вони (росіяни – ред.) атакують все частіше з північного напрямку, попадають у зони відповідальності повітряного командування “Центр”, який відповідає за центральні та північні регіони нашої країни. Зазвичай, брянська область, район аеродрому “Сеща”. Запуск йде невеликим партіями по приблизно 10-15 БПЛА цього типу”, – розповів Ігнат.

Деталі

За його словами, таким чином ворог виявляє слабкі місця української ППО, використовуючи різні джерела інформації, які окупанти “збирають докупи”.

“Зрозуміло, що ми витрачаємо на них зусилля, зенітні ракети. Зараз вже дедалі частіше почали дійсно застосовуватися і зенітні мобільні вогневі групи – гармати, ПЗРК. Але вночі робити їм це складно. Тому, це обладнання, яке сьогодні надають і волонтери, і від держави поступає на озброєння мобільних вогневих груп – це прилади нічного бачення, тепловізори, прожектори – це допомагає дещо мобільним вогневим групам. Але основою, що збиває це ПЗРК має бути, все ж таки, ракети, які мають радіолокаційну прив’язку”, – додав Ігнат.

Доповнення

Раніше у Повітряних Силах розповіли УНН, за якими принципами працює протиповітряна оборона. Зокрема, за словами речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, війна – це військова гра, де успіх обох сторін залежить від отримання даних розвідки та хитрості, що дуже впливає на удари ворога по інфраструктурі та перехоплення ворожих цілей.

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