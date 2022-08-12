Оккупанты ночью выпустили 4 ракеты по Харькову

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"Минувшей ночью россияне нанесли ракетные удары по Харькову. Из Белгорода было выпущено сразу 4 ракеты", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

В частности, по его словам, в городе около 3 ночи 2 ракеты, предварительно – С-300, ударили в учебное заведение в Слободском районе. Повреждены столовая и овощные склады.

В то же время в Новобаварском районе ракета попала в полотно дороги рядом с административным зданием. Осколки повредили фасад. Прилет еще одной ракеты был зафиксирован в Киевском районе. Без пострадавших.

Также этой ночью удары оккупантов зафиксировали в селе Циркуны и между Циркунами и Черкасскими Тишками в Харьковском районе. Последствия устанавливаются.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали Чугуевский, Харьковский, Изюмский и Лозовский районы, отметил Синегубов.

По данным экстренной медицинской помощи, в течение суток пострадали гражданские в Харьковском, Купянском и Богодуховском районах:



2 раненых в Циркунах – 58-летняя женщина и 62-летний мужчина, состояние – среднее.



62-летний мужчина получил легкие ранения в Дергачевской громаде.



В Купянском районе 54-летний тракторист подорвался на мине, состояние среднее.



В Золочевской громаде мужчина 23 лет получил ранения, женщина 51 года погибла.



Дополнение

За прошедшие сутки в Харьковской области украинские зенитчики сбили две ракеты "Калибр", которые российские войска выпустили из Черного моря.